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Editor
 | Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar! "Değerlerimizi kaybettik"

Galatasaray ile Adana Demirspor mücadelesinde yaşanan flaş gelişme üzerine, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den Türk futboluna dair kritik analizler geldi.

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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar! "Değerlerimizi kaybettik"
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 09:33

İstanbul'da oynanan Süper Lig mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelirken, maçta yaşanan tartışmalı penaltı sonrasında Adana ekibi sahadan çekilme kararı aldı! Suların bir türlü durulmadığı futbol dünyamızda, sahadan çekilme kararının üzerine yorumcu Rıdvan Dilmen'den önemli açıklamalar geldi.

RIDVAN DİLMEN'DEN 'KÖTÜ NİYET' VURGUSU

"Benim bir arkadaşım var Fenerbahçeli. Emin ol, elle gol atsın kendi oyuncusu, el değil der. Herkeste bir terazi var. Ben daha Galatasaraylıyım, daha Fenerbahçeliyim diye bir yarışma var. Birbirine düşürmek isteyen bir güruh çıktı ortaya."

"DEĞERLERİMİZİ KAYBETTİK"

"Bir tarafta acayip acayip hareketler. Herkesin ortak fikri olan pozisyona dahi öyle değil diyorlar. Bu da çok tehlikeli boyutlara geldi! Biz şu anda ülke olarak değerlerimizi kaybettik... Ne hukuktan korkan var. Ne vicdan, ne de ahlak korkusu var."

KUTUPLAŞMA DETAYI

"O kadar kutuplaşma oldu ki, bu futbola da yansıdı. Özellikle Fenerbahçe'nin 2011 süreci vardı. Ondan sonraki süreçte, sosyal medya da daha etkin hale geldi. Bunlar bir gerekçe oldu. Benim Galatasaraylı, Fenerbahçeli arkadaşlarım var. En sevdiğim arkadaşlarımla bile konuşurken, bir pozisyonu tartışırken bile, herkes algıyı geçti. Kendi söylediklerine inanmaya başladı."

BÜYÜK TRANSFERLER NASIL MÜMKÜN OLDU?

"Son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 1.5 yılda 60 lig maçı var. Fenerbahçe'nin 3 mağlubiyeti var o süreçte. Galatasaray'ın ise 2 mağlubiyeti var. 60 maçta! Ne oldu da bir anda acayip oyuncular gelmeye başladı. Son dönemde çok değişti kadrolar."

 

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ETİKETLER
#Spor
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#rızvan dilmen
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Spor
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