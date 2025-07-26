Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kritiği yapılıyor. Siyah beyazlı yönetim, Rangers yönetimince gözden çıkarılan 24 yaşındaki sol bek için temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ'TA RIDVAN YILMAZ TRANSFERİ

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, şimdi de eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı. Halihazırda David Jurasek'i sol bek için transfer eden ama Çek futbolcunun performansından şüphe duyan siyah beyazlı yönetim, Rıdvan Yılmaz takviyesiyle o bölgeyi garanti altına almak istiyor.

RIDVAN YILMAZ İÇİN 4 MİLYON EURO

Beşiktaş için yeniden transfer kritiği yapılan Rıdvan Yılmaz, İskoçya ekibinden 4 milyon Euro civarlarında bir bonservisle ayrılabilecek.