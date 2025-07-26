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 | Burak Ayaydın

Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

Rıdvan Yılmaz için yeniden Süper Lig ihtimali ortaya çıktı. Halihazırda Rangers tarafından transfer izni verilen Rıdvan Yılmaz, sürpriz şekilde tekrar Beşiktaş'ın gündemine geldi.

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Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e: Transfer sürprizi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 21:45

'ta kritiği yapılıyor. Siyah beyazlı yönetim, yönetimince gözden çıkarılan 24 yaşındaki için temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ'TA RIDVAN YILMAZ TRANSFERİ

'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, şimdi de eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı. Halihazırda David Jurasek'i sol bek için eden ama Çek futbolcunun performansından şüphe duyan siyah beyazlı yönetim, Rıdvan Yılmaz takviyesiyle o bölgeyi garanti altına almak istiyor.

Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

RIDVAN YILMAZ İÇİN 4 MİLYON EURO

Beşiktaş için yeniden transfer kritiği yapılan Rıdvan Yılmaz, İskoçya ekibinden 4 milyon Euro civarlarında bir bonservisle ayrılabilecek.

Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

Sıkça Sorulan Sorular

RIDVAN YILMAZ NE KADAR BEDELLE ALINMIŞTI?
Rangers, milli futbolcuyu Beşiktaş'tan transfer etmiş ve 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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ETİKETLER
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#Beşiktaş Transferleri
#Spor
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