Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

İstanbul
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kritiği yapılıyor. Siyah beyazlı yönetim, Rangers yönetimince gözden çıkarılan 24 yaşındaki sol bek için temaslara başladı.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, şimdi de eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı. Halihazırda David Jurasek'i sol bek için transfer eden ama Çek futbolcunun performansından şüphe duyan siyah beyazlı yönetim, Rıdvan Yılmaz takviyesiyle o bölgeyi garanti altına almak istiyor.
Beşiktaş için yeniden transfer kritiği yapılan Rıdvan Yılmaz, İskoçya ekibinden 4 milyon Euro civarlarında bir bonservisle ayrılabilecek.