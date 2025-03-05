Rio Ferdinand Ballon d'Or adayını açıkladı! Mohamed Salah zirvede yalnız mı?

Rio Ferdinand, Ballon d'Or için Mohamed Salah'ı işaret etti. Premier Lig efsanesi Rio Ferdinand, şu an itibarıyla Mohamed Salah ile kıyaslayabileceği biri olmadığını söyledi.

Rio Ferdinand, Ballon d'Or ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu olan ve şu anda spor yorumculuğu yapan Rio Ferdinand, Mohamed Salah'ın zirvede yalnız olduğunu ifade etti.

MOHAMED SALAH RAKİPSİZ

"An itibarıyla Salah, Ballon d'Or adaylığında yalnız. Yine de Şampiyonlar Ligi ve oradaki büyük maçlar belirleyici olacak. Dembele, Mbappe, Vinicius, Bellingham... Yarı finalde ve finalde parlayan öne çıkacaktır. Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, Salah da büyük rol oynayacaktır."

MOHAMED SALAH ADETA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYOR

Bu sezon inanılmaz bir performans sergileyen Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 39 maça çıktı ve 30 gol ile 22 asistlik harika bir katkı sağladı.