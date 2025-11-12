Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan müjde! Sudem Denizli ve Berke Saka'dan altın madalya

Kategoriler
Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda, yüzme kadınlar 200m sırtüstünde Sudem Denizli, 2:15.27'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yüzme erkekler 200m sırtüstünde Berke Saka ise 2:00.08'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 5. gün yapılan müsabakalarla geride kaldı.
Türkiye, organizasyonda madalya sayısını 71'den yukarı çıkardı. Millilerin ilk sırada yer aldığı madalya sıralaması dün şu şekildeydi:
Türkiye: 44 altın, 16 gümüş, 11 bronz
Mısır: 10 altın, 6 gümüş, 11 bronz
Özbekistan: 9 altın, 16 gümüş, 8 bronz
Kazakistan: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz
Nijerya: 6 altın, 5 gümüş, 3 bronz