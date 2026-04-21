Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa güreş şampiyonalarında 13. altın madalyasını elde ederek yeni bir rekora imza attı. Rıza Kayaalp, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde rekor hedefiyle mindere çıktı. Milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Rıza Kayaalp maçı kazandı mı ne oldu? Rıza Kayaalp 13. Kez Avrupa şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek yeni bir rekora imza attı. Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup etti. Bu zaferle Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonalarındaki altın madalya sayısını 13'e çıkardı ve Rus güreşçi Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu. Kayaalp, organizasyon tarihinde 15 kez final müsabakasına çıkarak 13 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Şampiyonluk yıllarına ilişkin olarak 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026'da altın madalya aldığı belirtildi. Rıza Kayaalp'in Tiran'daki şampiyonada son 16 turunda Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde Marat Kamparov'u mağlup ettiği bilgisi yer aldı. Yarı finalde Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildiği belirtildi.

Günün son karşılaşmasında dünya ikincisi rakibini 7-1 mağlup eden Rıza, 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak spor tarihine geçti. Rıza, Türk bayrağını öpüp minderde şampiyonluk turu attı. Rus güreşçi Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi haline gelen milli sporcu, adını spor tarihine “altın” harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez final müsabakasına çıkan Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli sporcu; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın madalya alırken, 2011 ve 2024’te ise gümüş madalyanın sahibi oldu. “Yaşayan efsane” olarak anılan Rıza Kayaalp, Tiran’daki şampiyonada bir gün önce son 16 turunda Albert Vardanyan’ı, çeyrek finalde ise Marat Kamparov’u mağlup etti.

Rıza’nın 4-0 üstün olduğu yarı final müsabakasında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural ihlali nedeniyle karşılaşmadan diskalifiye edildi.