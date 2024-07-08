Rıza Kayaalp, Olimpiyat kadrosundan çıkarıldı! Yasaklı madde tespit edildi

08 Temmuz 2024 22:59 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 23:14

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'ndan geçici olarak men edildi.

Rıza Kayaalp'in yerine milli güreşçi Hamza Bakır yer alacak.

Rıza Kayaalp, olimpiyat kadrosundan çıkarıldı. Kullandığı ilaçtaki bir madde nedeniyle yarışmalardan geçici olarak men edilen milli güreşçinin yerine Paris’te Hamza Bakır güreşecek.

ASKİ Sporlu milli güreşçi grekoromen Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski ile karşı karşıya kaldığını açıkladı. Milli güreşçi, desteklerini ve dualarını kendisinden esirgemeyen sevenlerine durumu, "24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım" ifadeleri ile açıkladı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) bugün yaptığı açıklamada Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçiyi müsabakalardan geçici olarak men edildiğini duyurdu.