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Rizespor-Beşiktaş maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 19:12 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:20
Rizespor-Beşiktaş maçı canlı anlatım

Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'in 18. hafta maçında Rizespor​ ile Beşiktaş​ karşı karşıya gelecek. Müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

 

11'LER

Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Sowe.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor, Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

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HAKEM KADROSU

Rizespor ile Beşiktaş arasındaki müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Candaş Elbil ile İbrahim Bozbey üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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