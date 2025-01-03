Rizespor-Beşiktaş maçı canlı anlatım

03 Ocak 2025 19:12 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:20

Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Amedspor-MKE Ankaragücü maçının günü ve saati değişti!

Amedspor-MKE Ankaragücü maçının günü ve saati değişti!

Trendyol Süper Lig​'in 18. hafta maçında Rizespor​ ile Beşiktaş​ karşı karşıya gelecek. Müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

11'LER

Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Sowe.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor, Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

HAKEM KADROSU

Rizespor ile Beşiktaş arasındaki müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Candaş Elbil ile İbrahim Bozbey üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.