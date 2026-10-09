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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 21:16

Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11 ve maç kadrosu açıklandı

Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı. Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın hazırlıkları ve maç kadrosuna ilişkin gelişmeler futbolseverler tarafından takip ediliyor. Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Eyüpspor karşısında aldığı 8-0’lık galibiyetle lig yarışında yeniden çıkış yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vereceği isimler, Mert Hakan Yandaş’ın sahalara dönüş ihtimali ve hücum hattındaki tercihleri karşılaşma öncesinde merak konusu oldu. Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 kimler? İşte sahaya çıkması beklenen 11’ler…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11 ve maç kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 21:16

, ’in 7. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Teknik direktör yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki puan kayıplarının ardından Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Rize deplasmanına çıkacak. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise geride kalan altı haftada topladığı 10 puanla ligde dokuzuncu sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de sakatlık durumu, cezası sona eren Mert Hakan Yandaş’ın dönüşü ve golcü oyuncuların forma durumu gündemde bulunuyor. Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11 kimler var? İşte Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu…

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak. Mücadelede hakem Ozan Ergün görev yapacak. Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar ise karşılaşmanın yardımcı hakemleri olacak.

Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde oynadığı son karşılaşmada Eyüpspor’u 8-0 mağlup ederken Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıktığı altı maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ev sahibi ekip, bu sonuçlarla 10 puana ulaştı ve haftaya dokuzuncu sırada girdi.

Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11 ve maç kadrosu açıklandı

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan tek oyuncu Mert Müldür. Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya’da ameliyat edilen futbolcu, deplasman mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ise aldığı cezanın indirilmesinin ardından yeniden forma giyebilecek duruma geldi.

Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11 ve maç kadrosu açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş’ın cezası daha sonra altı aya indirildi. Cezasının sona ermesiyle birlikte Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alabilecek oyuncunun forma giyip giymeyeceği, teknik direktör İsmail Kartal’ın tercihine bağlı olacak.  

Fenerbahçe’de hücum hattında Vedat Muric ve Romelu Lukaku’nun durumu da karşılaşma öncesinde takip ediliyor. Eyüpspor maçında dört gol atan Vedat Muric’in ilk 11’de görev alması beklenirken milli arada Belçika formasıyla mücadele eden Romelu Lukaku da teknik direktör İsmail Kartal’ın hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

Fenerbahçe’nin Rizespor maç kadrosu şöyledir:

Ederson Moraes

Mert Günok

Tarık Çetin

Milan Skriniar

Nathan Ake

Kojo Peprah Oppong

Levent Mercan

Archie Brown

Nelson Semedo

İsmail Yüksek

N'Golo Kante

Matteo Guendouzi

Bartuğ Elmaz

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Marco Asensio

Oğuz Aydın

Kerem Aktürkoğlu

Mason Greenwood

Dorgeles Nene

Romelu Lukaku

Vedat Muriqi

Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11 ve maç kadrosu açıklandı

RİZESPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor deplasmanında Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Kerem, Asensio, Greenwood ve Vedat Muric’den oluşan muhtemel 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın kadro tercihinde, Eyüpspor karşısında alınan 8-0’lık galibiyette dört gol kaydeden Vedat Muric’in hücum hattındaki yeri dikkat çekiyor. Romelu Lukaku da karşılaşmada görev alabilecek hücum oyuncuları arasında yer alıyor.

Çaykur Rizespor’un muhtemel 11’inde ise Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu, Olawoyin, Emrecan Bulut ve Ali Sowe bulunuyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, altı haftalık lig performansının ardından Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak. Her iki takımın kesin kadroları, teknik heyetlerin maç öncesinde yapacağı tercihlerle belli olacak.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Kerem, Asensio, Greenwood, Vedat Muric.

Çaykur Rizespor muhtemel 11: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.

ETİKETLER
#fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#trendyol süper lig
#ismail kartal
#vedat muriç
#Spor
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