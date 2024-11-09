Rizespor - Trabzonspor maçı canlı anlatım

09 Kasım 2024 18:47 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 19:03

Trendyol Süper Lig'te 12. hafta maçında Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Rizespor evinde Trabzonspor'u misafir ediyor.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

3'🚫Sowe'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır tek seferde topu kucağına alarak kurtardı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Antalyaspor 3-2 Bodrum FK

Hatayspor 3-1 Gaziantep FK

Adana Demirspor X-X Eyüpspor

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Enis Destan, Banza.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün üstlenecek.