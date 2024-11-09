Rizespor - Trabzonspor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'te 12. hafta maçında Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Rizespor evinde Trabzonspor'u misafir ediyor.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
3'🚫Sowe'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır tek seferde topu kucağına alarak kurtardı.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Antalyaspor 3-2 Bodrum FK
Hatayspor 3-1 Gaziantep FK
Adana Demirspor X-X Eyüpspor
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Enis Destan, Banza.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün üstlenecek.