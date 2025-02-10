Rizespor'un yeni transferi Abdülkadir Ömür'den ilk açıklama!

Sağlık kontrolünden geçen Abdülkadir Ömür, Karadeniz ekibine resmen imzayı attı!

Hull City ile yapılan anlaşmayla sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek olan Ömür, Çaykur Didi Stadyumu'nu gezdi.

7 numaralı formayı giyecek olan yeni transfer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim ve arkadaşlarımla buraya gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, tüm yöneticilerimize ve taraftarlarımıza bu güzel karşılama için çok teşekkür ederim. Rizespor zaten ligde de gayet iyi bir oyun sergileyerek ligin kalitesini üste çekmeye çalışan bir takım. Hocamla da görüşüp bana da ilgili olduklarını duyduktan sonra ben de umarım bu Rize şehrine ve Rizespor takımına katkı sağlamayı başarabilirim. Güzel bir aile ortamı var. Ben de umarım bu Rize ailesinin içine girip hem takım arkadaşlarımı mutlu edebilirim hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim." ifadelerini kullandı.

https://x.com/CRizesporAS/status/1888935524359893100