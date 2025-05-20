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 | Murat Makas

Robin van Persie, Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Jose Mourinho'nun favorisi için 17 milyon euro

Fenerbahçe'de gelecek sezon planları sürerken Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi yıldızlar ayrılıyor. Ancak bir yıldız ismin daha ayrılacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie'nin Fenerbahçe'den transfer yapmak istediği iddia edildi.

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Robin van Persie, Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Jose Mourinho'nun favorisi için 17 milyon euro
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 15:09

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de gelecek sezon planları sürüyor. Sarı - lacivertlilerde transfer edilecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi yıldızların ayrılığı kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşebilir.

Robin van Persie, Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Jose Mourinho'nun favorisi için 17 milyon euro

VAN PERSIE İSTİYOR

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'da teknik direktörlük koltuğunda oturan Robin van Persie'nin sarı - lacivertlilerden Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Polonya basınından Mateusz Borek'in haberine göre orta sahada yer alan Jakub Moder'in yanında bir Polonyalı daha eklemek isteyen Persie, Szymanski transferinin yaz döneminde bitirilmesini istedi.

Robin van Persie, Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Jose Mourinho'nun favorisi için 17 milyon euro

LAZIO PEŞİNDE

Öte yandan başarılı futbolcuyu İtalya'dan Lazio'nun da istediği ve transfer için 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Robin van Persie, Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Jose Mourinho'nun favorisi için 17 milyon euro

JOSE MOURINHO ÖVMÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrasında "Elimizde iki tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık." ifadelerini kullanarak oyuncusunu övmüştü.

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