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 | Burak Ayaydın

Robin Van Persie Jose Mourinho'ya cevap verdi!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin Van Persie, Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Jose Mourinho'ya net bir cevap verdi.

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Robin Van Persie Jose Mourinho'ya cevap verdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 01:41

'un 'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından, basın toplantısı yapmış ve rövanş için; 'Şimdiden Kadıköy'e, İstanbul'a, cehenneme hoş geldiniz' demişti. An itibarıyla ise Feyenoord Teknik Direktörü Robin Van Persie, Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısına cevap verdi.

Robin Van Persie Jose Mourinho'ya cevap verdi!

ROBIN VAN PERSIE'DEN 'CEHENNEM' VURGUSUNA AÇIKLAMA

"Doğru anladıysam kendimizi cehennem için hazırlamamız gerekiyor. Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır. Ama bizim stadımızda da ambiyans hep böyle. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz kazandığımız bir şey yok ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını göreceğiz."

Robin Van Persie Jose Mourinho'ya cevap verdi!

HOLLANDALI HOCADAN MAÇ KRİTİKLERİ

"Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmakta zorlandık. Çok iyi bir rakiple oynadık. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir şansı oldu ama kalecimiz o pozisyonda iyiydi. Bazı oyuncularım çok çok iyi oynadı. Bunu görmek güzeldi. Fenerbahçe uzun toptan faydalanmaya çalıştı. Onların sahasında belki 10 top kaptık ve bu da ayrıca çok iyiydi. İkinci yarıda ise gerçekten zorlandık ama ayakta kaldık. Bazı fırsatlarımız oldu ve sonunda çok güzel bir gol attık. Her şey deplasmandaki maça bağlı. Fenerbahçe'yle Feyenoord'un tur şanslarının hala aynı olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü maça bakarsak biz daha iyiydik. İlk yarıda 1'den fazla gol atabilirdik. Ama yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz."

https://x.com/Feyenoord/status/1953168915993071673

Sıkça Sorulan Sorular

ROBIN VAN PERSIE FENERBAHÇE'DE KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Uçan Hollandalı, sarı lacivertli formayla 87 mücadelede yer almış ve 36 kez gol sevinci yaşamıştı.
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ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#jose mourinho
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