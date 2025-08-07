Robin Van Persie Jose Mourinho'ya cevap verdi!

Feyenoord'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından, Jose Mourinho basın toplantısı yapmış ve rövanş için; 'Şimdiden Kadıköy'e, İstanbul'a, cehenneme hoş geldiniz' demişti. An itibarıyla ise Feyenoord Teknik Direktörü Robin Van Persie, Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısına cevap verdi.

ROBIN VAN PERSIE'DEN 'CEHENNEM' VURGUSUNA AÇIKLAMA

"Doğru anladıysam kendimizi cehennem için hazırlamamız gerekiyor. Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır. Ama bizim stadımızda da ambiyans hep böyle. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz kazandığımız bir şey yok ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını göreceğiz."

HOLLANDALI HOCADAN MAÇ KRİTİKLERİ

"Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmakta zorlandık. Çok iyi bir rakiple oynadık. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir şansı oldu ama kalecimiz o pozisyonda iyiydi. Bazı oyuncularım çok çok iyi oynadı. Bunu görmek güzeldi. Fenerbahçe uzun toptan faydalanmaya çalıştı. Onların sahasında belki 10 top kaptık ve bu da ayrıca çok iyiydi. İkinci yarıda ise gerçekten zorlandık ama ayakta kaldık. Bazı fırsatlarımız oldu ve sonunda çok güzel bir gol attık. Her şey deplasmandaki maça bağlı. Fenerbahçe'yle Feyenoord'un tur şanslarının hala aynı olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü maça bakarsak biz daha iyiydik. İlk yarıda 1'den fazla gol atabilirdik. Ama yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz."

https://x.com/Feyenoord/status/1953168915993071673