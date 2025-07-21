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 | Burak Ayaydın

Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye mesaj: "Yapacak bir işimiz var"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord olmuştu. Temsilcimiz; Hollanda ekibiyle kritik bir eşleşmeye çıkacakken, Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie'den de mesaj geldi.

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Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye mesaj:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 22:10

'nin eski futbolcusu Robin van Persie, teknik direktörü olarak İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Eşleşmeye dair değerlendirmeler yapan genç hoca, 'turu geçme' vurgusunda bulundu.

Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye mesaj: "Yapacak bir işimiz var"

ROBIN VAN PERSIE'DEN FENERBAHÇE'YE MESAJ

Mücadele hakkında konuşan Robin van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak geliyorum. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek." ifadelerini kullandı.

Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye mesaj: "Yapacak bir işimiz var"

İLK MAÇ HOLLANDA'DA

İlk maç 5-6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?
Fenerbahçe, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
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#Spor
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