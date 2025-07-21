Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, Feyenoord teknik direktörü olarak İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Eşleşmeye dair değerlendirmeler yapan genç hoca, 'turu geçme' vurgusunda bulundu.

ROBIN VAN PERSIE'DEN FENERBAHÇE'YE MESAJ

Mücadele hakkında konuşan Robin van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak geliyorum. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek." ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ HOLLANDA'DA

İlk maç 5-6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.