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Spor
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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:04

Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? 1000. golü Fenerbahçe forması ile atabilir

Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi, flaş transfer iddiası sonrası gündem oldu. Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Cristiano Ronaldo, sarı-lacivertli takımla ilgili transfer iddialarının merkezine yerleşti. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldızın kariyerine Türkiye'de devam edebileceğine yönelik gündeme gelen senaryo, futbol kamuoyunda merak uyandırdı. Transfer iddiasında Hakan Safi'nin Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmek için devreye girebileceği ve sponsorluk desteği sağlayabileceği konuşuluyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun bir aracı menajerin Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer ihtimalini araştırdığına ilişkin açıklaması da gündeme taşındı. Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? Ronaldo FB transfer iddialarına ilişkin son bilgiler belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? 1000. golü Fenerbahçe forması ile atabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:04

'nin ara transfer döneminde için harekete geçebileceği iddiası futbol gündeminde konuşulmaya başlandı. forması giyen 41 yaşındaki Portekizli yıldızın Süper Lig'e transfer olma ihtimaliyle ilgili farklı senaryolar gündeme gelirken, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamaları da dikkat çekti. 'nin transfer sürecinde rol alabileceği, Ali Koç ve Hamdi Chobani Ulukaya'nın ise mali destek sağlayabileceği iddia edildi. Ronaldo'nun yıllık yaklaşık 50 milyon euro maaşının konuşulduğu transfer senaryosunda, sözleşme şartları ve olası sponsorluk desteği de merak edilen konular arasında yer aldı. Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? Detaylar…

RONALDO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönündeki iddialar, ara transfer dönemi öncesinde futbol gündemine girdi. Al Nassr'da kariyerini sürdüren Portekizli futbolcunun Türkiye'ye gelebileceği konuşulurken, bu ihtimalin henüz somut bir transfer görüşmesine veya resmi anlaşmaya dönüşmediği belirtiliyor. 

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, bir aracı menajer Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimalini araştırmak amacıyla ön görüşme niteliğinde bir yoklama yaptı. Ancak bu girişimin doğrudan Fenerbahçe tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? 1000. golü Fenerbahçe forması ile atabilir

Transfer iddiasında adı geçen isimlerden Hakan Safi'nin Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu ve Portekizli yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmek için devreye girebileceği konuşuluyor.

RONALDO FENERBAHÇE TRANSFER İDDİALARI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Kafa Sports videosunda yaptığı değerlendirmede, bir aracı menajerin Portekizli yıldızın Türkiye'ye transfer ihtimalini araştırdığını belirtti. Gazetecinin, "Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış" sözleri, transfer iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Bu açıklamada, Ronaldo'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin araştırıldığı bilgisi paylaşılırken Fenerbahçe ile yıldız futbolcu arasında resmi bir teklif veya anlaşma bulunduğuna dair herhangi bir doğrulama yapılmadı.

Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? 1000. golü Fenerbahçe forması ile atabilir

Olası transferin mali şartları da tartışılan konular arasında bulunuyor. Cristiano Ronaldo'nun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde olabileceği belirtilirken, transferin bonservis bedeli ödenmeden tamamlanabileceği yönünde bir senaryo da konuşuluyor. Ancak Portekizli yıldızın Al Nassr ile Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle ocak ayında gerçekleşebilecek bir ayrılık için Suudi Arabistan temsilcisiyle anlaşılması veya mevcut sözleşmenin sona erdirilmesi gerekiyor.

Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? 1000. golü Fenerbahçe forması ile atabilir

Ronaldo'nun kariyerindeki 1000. golü atma isteği de transfer iddialarına farklı bir boyut kazandırıyor. Bu tarihi golü Fenerbahçe formasıyla atabileceği yönündeki senaryo gündeme gelirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kulüplerden ve futbolcunun temsilcilerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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#fenerbahçe
#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
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#Hakan Safi
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