Ronaldo futbolculuğu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı

28 Aralık 2024 03:49 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 03:55

Cristiano Ronaldo Dubai’de düzenlenen ödül töreninde hem futbol kariyerine hem de gelecekteki planlarına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Teknik direktör olmayacağını duyuran Portekizli yıldız, kulüp satın alma hedefiyle dikkatleri üzerine çekti. Ronaldo en iyi teknik direktör olarak gördüğü ismi de açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai​ kentinde düzenlenen Uluslararası Dubai Spor Konferansı ve 2024 Dubai Dünya Futbol​ Ödülleri töreni, futbol dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Törene, Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo​, eşi Georgina Rodriguez ile birlikte katıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANI YOK

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo, törende kariyerine ve gelecek planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktör olmayı düşünmediğini söyleyen Ronaldo, bu kararıyla hayranlarını şaşırttı. Portekizli yıldız, "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım." diyerek gelecekte farklı bir yol çizeceğini belirtti.

KULÜP SATIN ALACAK

Futbol sonrası planlarına dair konuşan Ronaldo, "Kulüp satın almayı düşünüyorum." ifadeleriyle hayranlarını heyecanlandırdı. Kariyerine saha dışında da futbol dünyasında devam etme niyetini açıkça dile getiren Ronaldo, bu hedefiyle büyük bir adım atmayı planlıyor.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR: CARLO ANCELOTTİ

Kendisinin şu an dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu ifade eden Ronaldo, törende teknik direktörlere dair soruları da yanıtladı. "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda, 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür.' derim." diyen Ronaldo, bu alanda en başarılı ismin Carlo Ancelotti olduğunu belirtti. Ancelotti’yi övgüyle anan Ronaldo, deneyimli teknik adamın oyuncular üzerindeki yönetim becerisinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.