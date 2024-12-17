Ronaldo Nazario Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyor!

17 Aralık 2024 20:04 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 20:09

Futbol tarihinin unutulmaz efsane golcüleri arasında yer alan Ronaldo Nazario'dan hedefini açıkladı. Ronaldo gözünü Brezilya futbolunu yönetmeye çevirirken buna yönelik ilk hamleleri yapmaya başladı.

Birçok başarı sığdırdığı futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra kulüp hissedarlığı ve başkanlığı yapan 48 yaşındaki futbol​ insanı, gözünü Brezilya​ futbolunu yönetmeye çevirdi.

"MİLLİ TAKIMA İLGİ AZALDI"

Globo Esporte'ye adaylık hakkında açıklamalarda bulunan Ronaldo​, "Brezilya'da futbol, birçok sorunla karşılaşan insanlar için her zaman bir kaçış yolu olmuştur. Halkın milli takıma ilgisinin azaldığını görüyoruz. Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olmam için beni motive eden yüzlerce sebep var. Milli takımın her zaman sahip olduğu ve şu an hiç kimsenin elinde bulundurmadığı prestiji ve saygıyı geri kazandırmak istiyorum." dedi.

Sezon başında Brezilya Ligi takımı olan Cruzeiro'daki hisselerini satan Ronaldo'nun adaylığına engel teşkil etmemesi için Real Valladolid'deki paylarını da elden çıkartacağı açıkladı.

Brezilya Futbol Konfederasyonunda başkan Ednaldo Rodrigues'in görev süresi Mart 2026'ya kadar devam ediyor.

DÜNYA KUPASINI KAZANDI

Futbol dünyasının en iyi golcüsü olarak kabul edilen ve forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.