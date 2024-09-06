Ronaldo'dan yeni rekor: Futbol tarihinde ilki başardı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Eylül 2024 02:22 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 02:27

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo 900. golünü ağlara gönderdi. Ronaldo'nun bu başarısı futbol tarihinde bir ilk oldu.

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Maçta Türk hakem Halil Umut Meler, düdük çaldı. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı. Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı. CRİSTİANO RONALDO 900. GOLÜNÜ ATTI Cristiano Ronaldo attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı. Böylelikle Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu. Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek. İlgili Haberler Ronaldo'nun yatırım yaptığı UFL ertelendi: Ücretsiz futbol oyunu geç çıkacak Beşiktaşlı yıldız Joao Mario'dan Cristiano Ronaldo itirafı