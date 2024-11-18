Ronaldo'nun Guardiola hayali!

18 Kasım 2024 22:25 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 22:27

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Federasyonu başkanı olarak İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'yı takıma katmak istediği iddia edildi.

Brezilya​ futbolunun efsane golcüleri arasında yer alan Ronaldo Nazario, federasyon başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, 48 yaşındaki futbol​ adamı, Mart 2026'da federasyonda yapılacak seçimde başkan adayı olacak. Ronaldo'nun bu doğrultuda hazırlıklara başladığı ve Brezilya temsilcisi Cruzeiro'daki hisselerini sattığı belirtildi. Brezilyalı efsanenin ayrıca sahibi olduğu İspanyol ekibi Real Valladolid için de aynı işlemi yapacağı kaydedildi.

GUARDIOLA HAYALİ

Efsane golcü futbolcu Ronaldo'nun milli takım teknik direktörlüğü koltuğunda hayalini kurduğu teknik adamın Pep Guardiola olduğu belirtildi. Brezilyalı futbol adamının, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda sergileyeceği olası olumsuz performans sonrası koltuğu Guardiola'ya emanet etmek istediği ifade edildi.

Pep Guardiola'nın adı daha önce 2022 Dünya Kupası'nın ardından da Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK

53 yaşındaki İspanyol teknik adamın, İngiliz temsilcisi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Guardiola'nın Manchester City ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmaya hazır olduğunu iddia etmişti.