Ruben Amorim, Manchester United'ta 7 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe'ye gün doğdu

19 Kasım 2024 19:02 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 19:23

Manchester United'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ruben Amorim takımın başına gelir gelmez 7 futbolcunun biletini kesti. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Cristian Eriksen'de listede adı geçiyor olması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon​'da başarılı bir performans ortaya koyan genç teknik adam Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United​'ta yeni kadro planları yapılıyor.

Ruben Amorim'in yeni takımındaki ilk işi takımdan göndereceği futbolcuları belirlemek olacak.

7 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ

İngiliz basınından Mirror'un haberine göre Portekizli teknik adam Ruben Amorim, gelir gelmez yedi futbolcunun biletini kesti.

Transfer oldukları günden bu yana performansları ile tartışılan ve yüksek maliyetli olan isimler Antony​, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini Amorim yönetime iletti.

FENERBAHÇE İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Ayrılması gündemde olan Danimarkalı oyun kurucu Christian Eriksen'in adı da Fenerbahçe ile anılıyordu. 32 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona eriyor.