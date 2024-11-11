Ruud van Nistelrooy Manchester United takımından ayrıldı!

11 Kasım 2024 21:14 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 21:16

Premier Lig devi Manchester United'ta yardımcı antrenör olarak takımda yer alan Hollandalı Ruud van Nistelrooy, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in raporu doğrultusunda takımdan gönderildi.

Teknik direktörlüğe Sporting Lizbon takımından Ruben Amorim'i getiren İngiliz devi Manchester United​'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Sezona Hollandalı Erik ten Hag​'ın yardımcısı olarak başlayan ve ten Hag'ın görevden ayrılmasının ardından geçici teknik direktör olarak görev yapan Ruud van Nistelrooy, kulüpten ayrıldı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu kararı Ruben Amorim'in van Nistelrooy'un teknik ekibinde istememesi sebebiyle aldı.

Manchester United ise van Nistelrooy'un görevden ayrıldığını doğrularken, "Ruud bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da geçici teknik direktör olarak görev yaptığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik istatistikleri yakalamıştı.