Eski Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'da oynadığı dönem için, "Bazı maçlarda biliyorduk ki şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize" demişti. Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisi sonrası Babel sözlerine açıklık getirdi. İşte detaylar...

Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları giyen Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel, yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Kendisi gibi eski bir futbolcu olan Obi Mikel'in Youtube kanalında canlı yayına katılan Babel, Galatasaray'da forma giydiği döneme ilişkin "Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'da oynarken de kazandığımız bazı maçlarda biliyorduk ki, şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TARAFTARI HÜCUM ETTİ

Hollandalı eski futbolcu, bu sözleri sonrası Galatasaraylı taraftarlarca adeta hedef tahtasına konuldu. Sarı-Kırmızılılar Babel'in sosyal medya hesaplarına adeta ablukaya alarak binlerce mesajla oyuncuya büyük tepki gösterdi. Bu gelişmeler sonrası Babel sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI" DEDİ

Sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Hollandalı, "Dün yayımlanan röportajın ardından gündemi meşgul eden bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştır. Bugün, sözlerimin çarpıtıldığını ve yalnızca Galatasaray'a karşı olumsuz bir algı oluşturmak amacıyla kullanıldığını görüyorum. Oysa ki röportajımda üç büyük kulüp söz konusu olduğunda hakem kararlarındaki farklılıkları açıklamaya özen gösterdim, tıpkı diğer birçok ligde olduğu gibi" dedi.

ŞAMPİYONLUK TEMENNİ ETTİ

Üç sezon boyunca formasını giydiği bir kulübü kötülemek gibi bir niyeti olmadığını belirten Babel açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle de Galatasaray'ın son iki yıldaki arka arkaya kazandığı şampiyonluklara baktığımızda. Bu sezon, Galatasaray'ın liderliğini sürdürerek 5. yıldızı kazanacağına yürekten inanıyor ve takıma başarılar diliyorum."