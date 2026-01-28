Rytas Vilnius Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Uzatmalarda devirdi

Kategoriler
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini 89-85 mağlup etti.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan karşılaşmada ilk çeyreği ev sahibi takım, 20-16 üstün tamamladı.
İkinci periyotta toparlanan Galatasaray, devre arasına 39-33 önde girdi.
İkinci yarıda Rytas Vilnius, oyuna dengeyi getirirken 3. periyodu 57-55 avantajlı kapattı. Başa baş geçen mücadelenin normal süresi 76-76'lık beraberlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Galatasaray, karşılaşmayı 89-85 kazandı.
Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum 24, John Meeks ise 19 sayıyla öne çıktı.
Rytas Vilnius'ta Jerrick Harding'in 28 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki 2. maçında ilk galibiyetini aldı.
Litvanya temsilcisi ise ilk yenilgisini tattı.