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Saadettin Saran, Ali Koç ile görüştü: Adaylıktan çekildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
11 May 2024 17:23 - Güncelleme : 11 May 2024 17:24
Saadettin Saran, Ali Koç ile görüştü: Adaylıktan çekildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadettin Saran ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir dönem daha aday olma kararını açıkladı. Saran'ın da Koç lehine çekilme kararı aldığı öğrenildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi.

SARAN, KOÇ LEHİNE ÇEKİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı aldı. Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

Saadettin Saran Ali Koç ile görüştü, adaylıktan çekildi - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM'IN DA ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de aday olacağı konuşulan bir diğer isim de Aziz Yıldırım.

Kaynak: tgrthaber.com
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