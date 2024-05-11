Saadettin Saran, Ali Koç ile görüştü: Adaylıktan çekildi

11 May 2024 17:23 - Güncelleme : 11 May 2024 17:24

Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi.

SARAN, KOÇ LEHİNE ÇEKİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı aldı. Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

AZİZ YILDIRIM'IN DA ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de aday olacağı konuşulan bir diğer isim de Aziz Yıldırım.