Sadettin Saran'dan Fenerbahçe açıklaması: Kongrede ortam gerilmişti!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, gündeme dair değerlendirmede bulundu. Fenerbahçe'deki seçime hazırlanan Saran, sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Yüksek divan kurulundaki tartışmalar hepimizi üzse de bu gerginliğin ardında tek bir gerçek var: Fenerbahçe'ye duyulan büyük tutku. Bugün yaşanan gerginliğin ardından konuşmamayı tercih ettim çünkü krizin ortasında fırsat kollayan biri olmak istemem. Fenerbahçe, yalnız yürünecek bir yol değildir. Omuz omuza verecek ve değişimi birlikte gerçekleştireceğiz. Benim adaylığım bu dönüşümü temsil ediyor. Ahlaklı, ilkeli, temiz bir seçim sürecinin sözünü verdim, arkasındayım. Sportif başarı da hayalini kurduğumuz güzel günler de birbirimize inanmakla mümkün. Şimdi yeniden söylüyorum: Ne sabır ne süre... Söz Fenerbahçe."