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 | Burak Ayaydın

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe mesajı!

Sadettin Saran'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi. Fenerbahçe'de başkan adaylığına hazırlanan Sadettin Saran, camiaya mesaj verdi.

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Sadettin Saran'dan Fenerbahçe mesajı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 18:35

'dan için özel bir paylaşım geldi. Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, tek cümleyle kritik bir açılımda bulundu.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan Saran, "Ne sabır, ne süre söz Fenerbahçe!" notunu düştü. Sadettin Saran'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

https://www.instagram.com/reel/DMAjpaWNLY6/?utm_source=ig_web_copy_link

SADETTİN SARAN'DAN İMZA KRİTİĞİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu; Sadettin Saran için imza kritiğini duyurdu ve "Sadettin Saran başkan adayı olması için ulaşılması gereken 500 imzayı toplamaya başladı. İmza sayısı tamamlandıktan sonra başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak!" bilgilendirmesini yaptı.

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe mesajı!

Sıkça Sorulan Sorular

SADETTİN SARAN SON SEÇİMDE FENERBAHÇE İÇİN KİMİNLE ANLAŞMIŞTI?
Fenerbahçe'nin son seçimi öncesinde hocasını erkenden belirleyen Sadettin Saran, Antonio Conte ile söz kesmişti.
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ETİKETLER
#ali koç
#erken seçim
#sadettin saran
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
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