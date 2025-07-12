Sadettin Saran'dan Fenerbahçe mesajı!

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe için özel bir paylaşım geldi. Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, tek cümleyle kritik bir açılımda bulundu.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan Saran, "Ne sabır, ne süre söz Fenerbahçe!" notunu düştü. Sadettin Saran'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

https://www.instagram.com/reel/DMAjpaWNLY6/?utm_source=ig_web_copy_link

SADETTİN SARAN'DAN İMZA KRİTİĞİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu; Sadettin Saran için imza kritiğini duyurdu ve "Sadettin Saran başkan adayı olması için ulaşılması gereken 500 imzayı toplamaya başladı. İmza sayısı tamamlandıktan sonra başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak!" bilgilendirmesini yaptı.