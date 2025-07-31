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 | Efe Demir

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

Galatasaray, 2 aydır uğraştığı Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli'den transferi konusunda anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcuyu dün İstanbul'a getirdi. Yıldız golcü İstanbul'a ayak basmadan para kazandırdı. Cimbom'da yönetim, yapacağı çalışmalarla yıldız golcüden büyük gelir elde edecek. İşte dev gelirin detayları…

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Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:37

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'da yaklaşık iki aydır süren hasreti, dün gece resmen sona erdi.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

OSİMHEN GALATASARAY'DA

Galatasaray, İtalyan temsilcisi cephesiyle verdiği amansız savaş sonucu Victor Osimhen'e kavuştu. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, gizli yürüttüğü operasyonla Nijeryalı golcüyü İstanbul'a getirdi.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

"HAZIR OL, SENİ ALMAYA GELİYORUZ"

Bu hafta başında Almanya'ya geçerek sarı-kırmızılı kulüpten haber bekleyen 26 yaşındaki yıldız, dün akşam "Transferin bitti. Hazır ol, seni almaya geliyoruz" mesajını alır almaz Galatasaray paylaşımını yaptı.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Saat 22.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i binlerce sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Coşkulu bir şekilde karşılanan Osimhen için taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılar, Nijeryalı golcünün çıkışıyla birlikte büyük bir coşku yaşarken, Osimhen de ilgiye üçlü çektirerek karşılık verdi.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Osimhen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her zaman sadece Galatasaray'ı düşündüm yeniden buradayım. tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Victor Osimhen'in sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

AYAK BASMADAN KAZANDIRDI

Sarı-kırmızılı kulübün, Osimhen için Youtube platformu üzerinden açtığı, "Katıl" kullanıcılarına özel canlı uçak yayını izleyici rekoru kırdı. Elde edilen verilere göre, anlık olarak 2.1 milyon izleyiciyle kırılması zor bir rekor elde edildi. Katıl aylık abone fiyatlandırmasını 150 TL yapan Cimbom, bu yayından yaklaşık 300 milyon TL (6.3 milyon euro) gelir elde etti.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

YÖNETİMDEN OSIMHEN ÇALIŞMASI

Diğer yandan sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'e yaptığı yatırımın saha dışında karşılığını almak için bir aydır çalışıyor.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

20 MİLYON EURO'LUK CİRO

GS Store, süper stara özel 100 bin adet forma hazırladı. Normal formaların iki katı olan 9 bin TL'den satışa sunulacak Nijeryalı futbolcunun formalarından toplam 900 milyon TL (20 milyon Euro) ciro elde edilecek.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

Cimbom'a şampiyonluğu getiren Osimhen, attığı 26 golle Trendyol 'i gol kralı olarak tamamlamıştı. Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Sahaya çıkmadan kazandırdı! Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir

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#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Napoli
#victor osimhen
#Spor
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