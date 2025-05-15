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 | Murat Makas

Şahika Ercümen göz doldurdu! Serbest Dalış Turnuvası'nda 5 madalya

Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da gerçekleştirilen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazanarak adından söz ettirdi. Milli sporcumuz turnuva hakkında konuştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 13:15

Dominika Adası'nda 5-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası’nda milli sporcu Şahika Ercümen başarısıyla göz doldurdu. Ercümen, sabit ağırlık, çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerinde birinci oldu.

ŞAHİKA ERCÜMEN TURNUVA HAKKINDA KONUŞTU

Çift palet kategorisinde 80 metre, paletsiz ip destekli kategoride 77 metre ve sabit ağırlık kategorisinde 77 metreyle şampiyonluk kazanan sporcu Şahika Ercümen, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sezon benim için büyük aksiliklerle başladı. Sağlığımla ilgili sorunlar oldu ve iki farklı operasyon geçirdim. Bu turnuvaya antrenman niteliğinde ve Dünya Şampiyonası için hazırlık gözüyle bakıyordum fakat buna rağmen çok iyi derecelerle dönüyorum. Fiziksel olarak kendimi hiç hazır hissetmediğim senenin ilk turnuvasından altın madalya ile dönmek, beni önümüzdeki yarışmalar için çok motive etti. Yarışmanın son günü fırtına çıktı ve neredeyse yarışma iptal oluyordu. Hava gerçekten çok kötüydü, deniz dalgalı ve akıntılıydı. Kötü hava koşullarına rağmen çok güzel bir dalış yaptık. Bu madalyayı Atamızın bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımıza ithafen alıyorum" diye konuştu.

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