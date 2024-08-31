Sakaryaspor taraftarlarına 'Yeşil' gözaltısı! 

31 Ağustos 2024 21:18 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 22:31

Trendyol 1. Lig'de oynanan Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanan maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten karşılaşma öncesinde, Sakaryaspor taraftar grubu ‘Tatangalar’ üyelerinden 11 kişi, "Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım’ın maskesini takarak servisi içinde video çekti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki çekerken emniyetten tutuklama kararı geldi.

'YEŞİL' İŞ AÇTI!

Tepkilerin artması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. 1990'lı yıllarda birçok faili meçhul cinayetle bağlantılı olarak bilinen Mahmut Yıldırım’ın maskesini taktığı belirlenen taraftarlar, düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Emniyetten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltına alınan taraftarlara destek olmak isteyen bazı Sakaryasporlular geceyi emniyet binası önünde geçirdi.

EMNİYETTE İFADELERİ ALINDI!

Haklarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde taraftarlar ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. İfadeleri alınan taraftarlar emniyetten ayrıldı.