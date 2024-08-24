Sakatlık geçiren Muslera, Young Boys maçında sahada olacak mı?

24 Ağustos 2024 11:21 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:35

İsviçre'de oynanan maçta ve sakatlık geçirerek yerini Günay'a bırakan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera stadyumu acı içinde terk etmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, Uruguaylı kalecinin durumunun daha iyi olduğu bildirildi. Muslera'nın salı günü rövanş maçında oynanacak mücadelede, kalede tekrar görev yapması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK: MUSLERA VE ABDULKERİM BİZİ DEFALARCA ŞAMPİYON YAPTI

Galatasaray'ın İsviçre'de oynadığı ilk maç 3-2'lik skorla mağlup olurken Muslera'nın performansı da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Öte yandan dün basın toplatısında bu konuya değinen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 3-2 yenildikleri play-off turu ilk maçında Fernando Muslera ile Abdülkerim Bardakcı'nın performansının eleştirilmesine katılmadığının altını çizerek, "Young Boys maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Takımın değerli oyuncuları. Bir maçla bunu değerlendirmek, Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Bu konuda eleştirilere fazla katılmıyorum. Rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Bu yorumlar son derece yanlış." diye konuştu. belirtti.







