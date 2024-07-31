Sakatlık yaşayıp oyundan çıkmıştı! Mourinho'dan Fred açıklaması 

31 Temmuz 2024 00:39 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 00:42

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, İsviçre takımı Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Jose Mourinho sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ TURDA OLMAYACAK"

Fred'in fikstürdeki ilk maçta oynayamayacağını belirtirken, "Süre vermek zor ama haftalar geçtikçe üzerine koyarak devam edecektir takım. Bugün ilk sakatlığımızı yaşadık. Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Kazanmaktan çok turu atlamayı önemli bulduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Kazandık ama benim sayemde değil, oyuncular ve taraftarlar sayesinde. İyi bir takıma karşı kazandık, bize zorluk yaşattılar. Onlara Avrupa Ligi'nde iyi dileklerimi sunuyorum. Futbol roket bilimi değil oyuncuların hepsi birbirinden farklı. Youssef En-Nesyri takımla antrenman yapmadı. Maxi ve Oğuz oynamadı. İsmail ve İrfan Can sonradan girdiler, adım adım bu şekilde ilerliyoruz."