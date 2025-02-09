Samet Akaydin'den Fenerbahçe itirafı! 'Rahat uyuduğumu hatırlamıyorum'

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Rizespor deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına maç hakkında açıklamalarda bulunan Rizespor’un milli stoperi Samet Akaydin, "Oyuna iyi başladık ama şanssız bir gol yedik. Beraberliği erken bulduk ama ilk yarının sonuna doğru şanssız bir penaltı oldu. Bugün pozisyon yokken iki tane gol yedik. Bugün şanssızdık ama 3-3’ü yakalayabilirdik. İyi mücadele ettik. Bu hafta cezalı oldum. İnşallah önümüzdeki maçlarda puan alıp daha rahatlarız diye düşünüyorum" dedi.

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe dönemiyle ilgili sorulan soruya Akaydin, "İstanbul medyasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Medyada gücün yoksa büyük takımlarda barınamıyorsun. Fenerbahçe’de bunu anladım. Kendi halimdeydim, işimi yapıyordum. Çok çalışıyordum, evime gidiyordum. Demek ki böyle olmuyormuş diye düşündüm. Daha farklı işlere girmem lazımdı, girmedim. Hayırlısı olsun. Çalışmama bakacağım. Milli oyuncuyum sonuçta. Milli takımda elimden geldiğini yapmaya çalışacağım. Oraya hazır olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

"MAÇA RAHAT ÇIKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

"Fenerbahçe'de oynarken baskı var mıydı?" sorusuna ise 30 yaşındaki milli futbolcu, "İster istemez baskı oluşturuyordu. Fenerbahçe'de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Akşamları maçlardan, antrenmanlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Rizespor’a imza attıktan sonra hatırlıyorum, bir de en son Adana Demirspor’da. Rahat olursam çok farklı şeyler yaparım. Rahat olmazsam inişli, çıkışlı performanslar sergileyebiliyorum." diye cevap verdi.

MOURİNHO YORUMU

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ayrılmadan önce uzun uzun konuştuğunu aktaran Samet Akaydin, "Saygı duyulacak bir isim. Ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu, beni çok seviyordu. Çalışmamdan, her şeyden memnundu. Sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu dikkate aldım. Sezon başı da ayrılmak istiyordum aslında. Mourinho'nun kal demesiyle kaldım. Devre arasında nasip oldu. Futbol bu, profesyonel iş yapıyoruz. Kırgınlık benim yapımda yok. Ben kin tutmam. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda başarılar diledim. Her zaman da öyle olacak" açıklamasında bulundu.

FATİH TERİM SÖZLERİ

Fatih Terim’den transfer için telefon almadığını söyleyen Akaydin, "Fatih hocadan öyle telefon almadım. İnsanlar o işi abartıyor. Panathinaikos transferini Fatih hoca istedi aldı, diye. Aslında o işleri bilmiyorlar. Medya bunu yanlış yansıtıyor. Fatih hoca gitmeden önce de Panathinaikos'tan transfer teklifi aldım, kabul etmedim. Ondan sonra Fatih hoca gidince devre arası yine teklif aldım. Bu sefer insanlar algılar çıkarıyor. Aslında kimse gerçekleri bilmiyor. Benim Fenerbahçe’de en çok üzüldüğüm şeyler bunlardı. Algılarla bu hale geldim" dedi.

Samet Akaydin son olarak hedefinin milli takımda Dünya Kupası’na gitmek olduğunu belirtti.