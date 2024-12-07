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Samet Aybaba, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını tribünden izledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 19:57 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 20:00
Samet Aybaba, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını tribünden izledi!

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Samet Aybaba, Fenerbahçe derbisini tribünden izledi.

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini üstlenen ve daha sonra Hasan Arat tarafından görevden alınan Samet Aybaba, Fenerbahçe maçını tribünden izledi.

Samet Aybaba, müsabaka öncesi stadyuma geldi ve otoparkta kulüp görevlileri ile selamlaştı. Samet Aybaba ardından tribüne geçti.

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Kaynak: tgrthaber.com

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