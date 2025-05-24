Şampiyon Liverpool'a ödüller: Premier Lig'in en iyisi Mohamed Salah oldu!

Liverpool harika bir sezon geçirirken, Mohamed Salah ve Ryan Gravenberch'e de ödüller geldi. Şampiyon Liverpool'da, Mohamed Salah'ın performansı karşılıksız kalmadı.
Liverpool; Premier Lig şampiyonu olurken, Mohamed Salah da sezona damga vurmuştu. An itibarıyla ise Premier Lig resmi bir açıklama yayınladı ve Mohamed Salah ile Ryan Gravenberch'in ödül aldığını duyurdu.
Mohamed Salah'ın etkileyici performansı Liverpool'a lig şampiyonluğunu getirirken, kendisine de sezonun en iyi oyuncusu ödülünü kazandırdı. Ayrıca bir diğer Liverpoollu Ryan Gravenberch de en iyi genç oyuncu seçildi.
Bu ödülü ikinci kez kazanan Salah; Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic ve Kevin De Bruyne gibi yıldızların ardından sezonun en iyi oyuncusu ödülünü birden fazla kazanan beşinci isim oldu. Salah, bir kez daha bu ödülü kazanması halinde rekor kırmış olacak.
https://x.com/LFC/status/1926230445357666665