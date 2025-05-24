Şampiyon Liverpool'a ödüller: Premier Lig'in en iyisi Mohamed Salah oldu!

Liverpool harika bir sezon geçirirken, Mohamed Salah ve Ryan Gravenberch'e de ödüller geldi. Şampiyon Liverpool'da, Mohamed Salah'ın performansı karşılıksız kalmadı.

Liverpool; Premier Lig şampiyonu olurken, Mohamed Salah da sezona damga vurmuştu. An itibarıyla ise Premier Lig resmi bir açıklama yayınladı ve Mohamed Salah ile Ryan Gravenberch'in ödül aldığını duyurdu.

MOHAMED SALAH PREMIER LIG'DE SEZONUN EN İYİSİ

Mohamed Salah'ın etkileyici performansı Liverpool'a lig şampiyonluğunu getirirken, kendisine de sezonun en iyi oyuncusu ödülünü kazandırdı. Ayrıca bir diğer Liverpoollu Ryan Gravenberch de en iyi genç oyuncu seçildi.

MOHAMED SALAH İKİNCİ KEZ LİGİN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Bu ödülü ikinci kez kazanan Salah; Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic ve Kevin De Bruyne gibi yıldızların ardından sezonun en iyi oyuncusu ödülünü birden fazla kazanan beşinci isim oldu. Salah, bir kez daha bu ödülü kazanması halinde rekor kırmış olacak.

https://x.com/LFC/status/1926230445357666665