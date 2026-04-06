Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda? 4 dev mücadele oynanacak

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması başlıyor. Devler Ligi’nde yarı finale yükselmek isteyen takımlar iki maç üzerinden mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

7 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalarda Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Aynı akşam bir diğer mücadelede ise Sporting sahasında Arsenal’i ağırlayacak ve iki ekip ilk maçta avantaj elde etmeye çalışacak. 8 Nisan Çarşamba günü ise Paris Saint-Germain ile Liverpool karşılaşacak. Gecenin diğer maçında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak ve yarı final yolunda kritik bir mücadele oynanacak.

Çeyrek finalde eşleşmeler ve maç gün ile saatleri şöyledir:

7 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

8 Nisan Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin en klasik eşleşmelerinden biri yarın Santiago Bernabéu'da sahne alacak. Avrupa'nın en başarılı iki kulübünden Real Madrid ile Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Tarih boyunca birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda büyük rekabet yaşayan iki dev, yine kıran kırana bir mücadeleye imza atmaya hazırlanıyor. Real Madrid ev sahibi avantajını kullanarak hücum gücünü konuşturmayı hedeflerken, Bayern Münih deplasmanda disiplinli bir oyunla etkili kontrataklar üretmeyi planlıyor.

Her iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir grafik çizdi. Real Madrid, turnuvadaki tecrübesi ve yıldız kadrosuyla bir kez daha finale uzanma hayali kurarken, Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise Bundesliga'daki dominant performansını Avrupa'ya taşımak istiyor. Bu eşleşmenin rövanşı 15 Nisan'da Münih'te oynanacak. Mücadele Tabii Spor’dan canlı yayınlanacak.

SPORTİNG LİZBON ARSENAL HANGİ KANALDA?

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, evinde İngiltere'nin devlerinden Arsenal'i ağırlayarak Devler Ligi çeyrek final ilk maçına çıkacak. Sporting, bu sezon sürpriz sonuçlarla adından söz ettirerek çeyrek finale yükseldi ve ev sahibi avantajını iyi kullanarak Arsenal'e zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde disiplinli ve hızlı hücumlarıyla deplasmanda da etkili bir oyun sergileme niyetinde.

Arsenal, Premier League'deki istikrarlı performansını Avrupa'ya yansıtmak isterken, Sporting ise taraftar desteğini arkasına alarak büyük bir sürprize imza atmayı düşlüyor. İki takım arasında beklenen mücadelede Arsenal'in tecrübesi öne çıksa da Sporting'in evindeki hırsı maçı dengede tutabilir. Bu zorlu eşleşmenin rövanşı 15 Nisan'da Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Tabii Spor 1 kanalından canlı ekranlara gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Çeyrek final aşamasındaki tüm karşılaşmalar, TRT’nin dijital platformu üzerinden yayın yapan Tabii Spor kanalları aracılığıyla izlenebilecek. Maçlar Tabii Spor ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve futbolseverler karşılaşmaları dijital platform üzerinden takip edebilecek.

Yayınlara erişim için kullanıcıların tabii platformuna giriş yapması gerekiyor. Web, mobil uygulama ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen platformda canlı yayınlar bölümünden ilgili kanal seçilerek maçlar takip edilebiliyor.

TABİİ SPOR İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

Tabii Spor kanalları, UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını ekranlara taşıyor. Özellikle yabancı takımların mücadeleleri bu platform üzerinden futbolseverlerle buluşuyor ve maçlar dijital ortamda izlenebiliyor.

Platforma erişim için web tarayıcısı üzerinden kayıt oluşturulabiliyor, ayrıca mobil uygulama mağazalarından indirilen uygulama sayesinde de üyelik işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Akıllı televizyonlarda da uygulama üzerinden giriş yapılarak canlı yayınlara ulaşmak mümkün hale geliyor.