Avrupa futbolunun zirvesinde çeyrek final heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu akşam ve yarın oynanacak maçların ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Yarı finalistler belli oluyor Avrupa futbolunun zirvesinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam ve yarın oynanacak. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Çeyrek final ilk maç sonuçlarına göre Atletico Madrid, Barcelona karşısında 2-0, Paris Saint-Germain, Liverpool karşısında 2-0, Arsenal, Sporting karşısında 1-0 ve Bayern Münih, Real Madrid karşısında 2-1 önde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda bugün? Rövanş karşılaşmaları 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. 14 Nisan'da Atletico Madrid - Barcelona ve Liverpool - Paris Saint-Germain maçları oynanacak. 15 Nisan'da ise Arsenal - Sporting ve Bayern Münih - Real Madrid maçları tamamlanacak. Maçlar Tabii Spor ve Tabii Spor 1 kanallarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇ SONUÇLARI

Çeyrek final ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar, rövanş öncesinde takımların sahaya çıkacağı tabloyu netleştirmişti. Atletico Madrid, Barcelona karşısında ilk maçı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Benzer şekilde Paris Saint-Germain, deplasmanda oynayacağı rövanş öncesinde Liverpool karşısında 2-0’lık skorla önde.

Diğer eşleşmelerde ise Arsenal, Sporting karşısında 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Bayern Münih ise Real Madrid karşısında ilk mücadeleyi 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN 14-15 NİSAN?

Çeyrek final rövanş karşılaşmaları 14 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu akşam programında iki mücadele yer alırken, yarın akşam da iki karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Tüm maçlar Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

14 Nisan akşamı Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelirken, aynı saatte Liverpool sahasında Paris Saint-Germain ile oynayacak. 15 Nisan’da ise Arsenal ile Sporting ve Bayern Münih ile Real Madrid eşleşmeleri tamamlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Çeyrek final rövanş maçlarının yayın programı da açıklandı. Bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Barcelona karşılaşması Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Liverpool - Paris Saint-Germain mücadelesi ise Tabii Spor 1 kanalında izlenebilecek.

Yarın akşamki programda Arsenal - Sporting karşılaşması Tabii Spor 1’den yayınlanacak. Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki mücadele ise Tabii Spor ekranlarında olacak.