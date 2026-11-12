Şampiyonlar Ligi maçları şifreli mi, yayıncı kuruluş değişti mi? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

Yeni yayın ihalesinin sonuçlanmasının ardından özellikle Avrupa’da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının şifreli olup olmadığı merak konusu oldu. 2024 yılında TRT yayın ihalesini kazanırken 3 yıllık sözleşme tamamlandı. 2027 sezonundan itibaren Avrupa maçlarının ekranlara geleceği yeni yayıncı kuruluş netlik kazandı. Üç sezonluk sözleşme sona ererken 2027-2028 sezonundan itibaren karşılaşmalar farklı bir kanal üzerinden canlı yayınlanacak. Avrupa maçlarının yeni yayın ihalesine Exxen ve beIN Sports katılmıştı. Peki Şampiyonlar Ligi yayıncı kuruluşu değişti mi? İşte, karşılaşmaların naklen yayınlanacağı kanal…

ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYINCI KURULUŞU DEĞİŞTİ Mİ?

2024 yılının Ocak ayında düzenlenen Avrupa maçları yayın ihalesini TRT kazanmıştı. 3 sezonluk yapılan anlaşma sona ererken temsilcilerimizin maçları ise şifresiz olarak ekranlara gelmişti. Yeni yayın ihalesini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformu kazandı. Sözleşme 2027-2028 sezonunu kapsadığından mücadeleler bu sezon TRT üzerinden canlı yayınlanmaya devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK?

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi’nde yer alan Beşiktaş ve Konferans Ligi’nde bulunan Trabzonspor’un maçları şifresiz olarak TRT üzerinden yayınlanmaya devam edecek. 2027-2028 sezonundan itibaren yeni yayın ihalesi geçerli olacak.

Önümüzdeki sezon mücadeleler Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Geride kalan 3 yıl boyunca temsilcilerimizin maçları şifresiz olarak yayınlanırken yeni sezondan itibaren maçların şifreli olması bekleniyor. Yeni yayın ihalesi 2030-2031 sezonuna kadar geçerli olacak.

LİG FORMATINDA DAHA FAZLA MAÇ OYNANIYOR

2024-2025 sezonundan itibaren Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona ererken lig formatına geçiş yapılmıştı. Şampiyonlar Ligi’ne katılan takım sayısı 36’ya yükselirken benzer şekilde Avrupa Ligi’nde de lig formatı uygulandı. Takımlar 4 iç saha , 4 deplasman olarak toplam lig etabında 8 karşılaşma oynuyor.