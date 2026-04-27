Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda? Şifresiz kanalda yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda belli oldu. Yarı final maçlarını TRT 1’in verip vermeyeceği ve şifresiz mi olup olmayacağı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı 28 Nisan’da başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk maçlar iki gün boyunca oynanacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain ve Arsenal ile Atletico Madrid arasında geçecek karşılaşmalar, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Rövanş mücadeleleri ise Mayıs ayının ilk haftasında oynanacak. Final karşılaşmasının tarihi ve oynanacağı stat da netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda? Şifresiz kanalda yayınlanacak
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 22:02

UEFA ’nde aşaması için geri sayım başladı. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri final bileti için sahaya çıkacak.

HABERİN ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda? Şifresiz kanalda yayınlanacak

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak.
Şampiyonlar Ligi TRT 1 veriyor mu? 28 Nisan'da Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i ağırlayacak.
TRT Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 29 Nisan'da Atletico Madrid, Arsenal'i konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Yarı final rövanşları 5 ve 6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak.
Final maçı 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.
Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak. Yarı finalin açılış mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 28 Nisan Salı günü saat 22.00’de Alman ekibi Bayern Münih’i sahasında ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele, yarı final aşamasının ilk ayağı olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise 29 Nisan Çarşamba günü Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz temsilcisi Arsenal’i saat 22.00’de konuk edecek. Bu iki karşılaşmanın rövanşları ise 5 ve 6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak. Final maçı ise 30 Mayıs 2026’da Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmaların şifresiz olarak izlenebileceği bilgisi paylaşıldı. Yayınları uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri de açıklandı.

TRT 1’in TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden yayın frekansı 11.958, polarizasyonu dikey (V), sembol oranı 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak yer alıyor. TRT 1 HD yayını ise aynı uydu üzerinden 11.794 frekansında, dikey polarizasyon (V), 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri ile izlenebiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda izleyiciler karşılaşmaları ekran başından şifresiz takip edebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#trt 1
#yarı final
#Şifresiz Yayın
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.