Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda? Şifresiz kanalda yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşaması için geri sayım başladı. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri final bileti için sahaya çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak. Yarı finalin açılış mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 28 Nisan Salı günü saat 22.00’de Alman ekibi Bayern Münih’i sahasında ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele, yarı final aşamasının ilk ayağı olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise 29 Nisan Çarşamba günü Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz temsilcisi Arsenal’i saat 22.00’de konuk edecek. Bu iki karşılaşmanın rövanşları ise 5 ve 6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak. Final maçı ise 30 Mayıs 2026’da Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmaların şifresiz olarak izlenebileceği bilgisi paylaşıldı. Yayınları uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri de açıklandı.

TRT 1’in TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden yayın frekansı 11.958, polarizasyonu dikey (V), sembol oranı 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak yer alıyor. TRT 1 HD yayını ise aynı uydu üzerinden 11.794 frekansında, dikey polarizasyon (V), 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri ile izlenebiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda izleyiciler karşılaşmaları ekran başından şifresiz takip edebilecek.