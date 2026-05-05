UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakaları, Avrupa futbolunun zirvesinde finale uzanan yolu belirleyecek. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa temsilcilerinin mücadele edeceği kritik karşılaşmalar, 5 Mayıs ile 6 Mayıs tarihlerinde sahne alacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı platformlar da kesinleşti. Yarı final rövanş maçları, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve dijital yayın platformu Tabii üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, maçlar hangi kanalda? Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakaları, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Atletico Madrid'i Türkiye saatiyle 22.00'de konuk edecek. Bayern Münih, Allianz Arena'da Paris Saint-Germain ile Türkiye saatiyle 22.00'de karşılaşacak. Arsenal ve Atletico Madrid arasındaki ilk maç 1-1 berabere bitti. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain arasındaki ilk maç 5-4 skorla Paris Saint-Germain lehine sonuçlandı.

ARSENAL ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İlk karşılaşmada deplasmanda 1-1 eşitlikle ayrılan İngiltere temsilcisi Arsenal, rövanşta İspanyol ekibi Atletico Madrid’i Londra’daki Emirates Stadı’nda konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Her iki takım da finale yükselmek amacıyla sahaya çıkarken, eşleşmede denge unsuru dikkat çekiyor.

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Alman devi Bayern Münih, ilk maçta 5-4 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Münih’te bulunan Allianz Arena’da oynanacak mücadele 6 Mayıs Çarşamba günü yine TSİ 22.00’de başlayacak. İlk karşılaşma, yarı final tarihine geçen yüksek skorlu sonucu ile öne çıkmıştı.