Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, maçlar hangi kanalda? Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Arsenal ile Atletico Madrid ve Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki kritik müsabakalar, finale yükselecek takımları belirleyecek. Futbolseverlerin merakla beklediği yayın detayları da netlik kazandı; dev karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları hangi tarihte, karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, maçlar hangi kanalda? Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 00:47

UEFA yarı final rövanş müsabakaları, Avrupa futbolunun zirvesinde finale uzanan yolu belirleyecek. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa temsilcilerinin mücadele edeceği kritik karşılaşmalar, 5 Mayıs ile 6 Mayıs tarihlerinde sahne alacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı platformlar da kesinleşti. Yarı final rövanş maçları, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve dijital yayın platformu Tabii üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

HABERİN ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, maçlar hangi kanalda? Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakaları, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Atletico Madrid'i Türkiye saatiyle 22.00'de konuk edecek.
Bayern Münih, Allianz Arena'da Paris Saint-Germain ile Türkiye saatiyle 22.00'de karşılaşacak.
Arsenal ve Atletico Madrid arasındaki ilk maç 1-1 berabere bitti.
Bayern Münih ve Paris Saint-Germain arasındaki ilk maç 5-4 skorla Paris Saint-Germain lehine sonuçlandı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, maçlar hangi kanalda? Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG

ARSENAL ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İlk karşılaşmada deplasmanda 1-1 eşitlikle ayrılan İngiltere temsilcisi , rövanşta İspanyol ekibi ’i Londra’daki Emirates Stadı’nda konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Her iki takım da finale yükselmek amacıyla sahaya çıkarken, eşleşmede denge unsuru dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, maçlar hangi kanalda? Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Alman devi , ilk maçta 5-4 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Münih’te bulunan Allianz Arena’da oynanacak mücadele 6 Mayıs Çarşamba günü yine TSİ 22.00’de başlayacak. İlk karşılaşma, yarı final tarihine geçen yüksek skorlu sonucu ile öne çıkmıştı.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#atletico madrid
#bayern münih
#arsenal
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.