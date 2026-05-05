Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, maçlar hangi kanalda? Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakaları, Avrupa futbolunun zirvesinde finale uzanan yolu belirleyecek. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa temsilcilerinin mücadele edeceği kritik karşılaşmalar, 5 Mayıs ile 6 Mayıs tarihlerinde sahne alacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı platformlar da kesinleşti. Yarı final rövanş maçları, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve dijital yayın platformu Tabii üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.
İlk karşılaşmada deplasmanda 1-1 eşitlikle ayrılan İngiltere temsilcisi Arsenal, rövanşta İspanyol ekibi Atletico Madrid’i Londra’daki Emirates Stadı’nda konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Her iki takım da finale yükselmek amacıyla sahaya çıkarken, eşleşmede denge unsuru dikkat çekiyor.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Alman devi Bayern Münih, ilk maçta 5-4 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Münih’te bulunan Allianz Arena’da oynanacak mücadele 6 Mayıs Çarşamba günü yine TSİ 22.00’de başlayacak. İlk karşılaşma, yarı final tarihine geçen yüksek skorlu sonucu ile öne çıkmıştı.