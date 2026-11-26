UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynandı.

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HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları tamamlandı ve Galatasaray ile Fenerbahçe rakiplerini mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan 18 maçta toplam 47 gol atıldı. Galatasaray, Aston Villa'yı 1-0 yenerek 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla 14. sırada yer aldı. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek 2. galibiyetini aldı ve 8 puanla 16. sırada yer aldı. Real Madrid, 15 puanla zirvede yer alırken, PSG 13 puanla ikinci sırada. 5. haftanın ardından Como, Barcelona, Liverpool ve Real Betis 12'şer puana sahip.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan 18 maçta toplam 47 gol atıldı. 18 maçın 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken 6 maçta gülen taraf deplasman ekipleri oldu. "Devler Ligi"nin 5. haftasında 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY, ASTON VILLA KARŞISINDA KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, 5. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı ve "Devler Ligi"ndeki 3. galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanı bulunan Galatasaray, 5. haftanın ardından 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 8 Aralık Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE, SHAKHTAR DONETSK'İ MAĞLUP ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ise 5. hafta maçında İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı ve "Devler Ligi"ndeki 2. galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 8 puanı bulunan Fenerbahçe, 5. haftanın ardından 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK'a konuk olacak.

REAL MADRID ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ardından İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 puanla zirvede yer aldı.

Madrid ekibinin ardından 13 puanlı PSG, 12'şer puanlı Como, Barcelona, Liverpool ve Real Betis sıralandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Bodo/Glimt - LASK: 1-0

• Galatasaray - Aston Villa: 1-0

• Real Madrid - PSV: 5-1

• Manchester City - Napoli: 2-2

• Arsenal - Borussia Dortmund: 1-1

• Feyenoord - Porto: 0-1

• Leipzig - Lens: 3-1

• Slovan Bratislava - Real Betis: 0-2

• Como - AEK: 1-0

• Slavia Prag - Villarreal: 0-1

• Sabah - Barcelona: 1-4

• PSG - Roma: 2-2

• Inter - Stuttgart: 2-0

• Atletico Madrid - Viking: 2-0

• Sporting - Manchester United: 2-2

• Club Brugge - Liverpool: 0-3

• Lille - Bayern Münih: 2-1

• Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe: 0-1