Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'li Real Madrid, Bayern Münih karşısında.... Borussia Dortmund finalde rakibini bekliyor

08 May 2024 10:05 - Güncelleme : 08 May 2024 10:06

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final için heyecanın dozu arttı. Türkiye genç A Milli oyuncusu Arda Güler'in takımı Real Madrid'i yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 yenen Borussia Dortmund, finale çıktı.

Yarı final rövanşında, ilk maçta rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi PSG, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

İkinci yarının hemen başında Emery'nin vuruşunda direğe takılan PSG, 50. dakikada Hummels'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 geriye düştü.

FİNAL HEYECANI

Golden sonra baskısını artıran ve 88. dakikada Vitinha ile bir kez daha direği aşamayan PSG, kalan bölümde de gol bulamayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Alman ekibi, finalde Arda Güler'li Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Bayern Münih maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00’da oynanacak. Rövanş karşılaşması Santiago Bernabeu'da yapılacak.

Devler Ligi’ndeki heyecan dolu rövanş mücadelesi, TV8,5'den canlı yayınlanacak.