Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var saat kaçta? Galatasaray'ın maçı bugün mü?

Heyecan dolu Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yer aldığı 25 Şubat maç programı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kader anları yaşanırken, spor tutkunları "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus karşısında çıkacağı tarihi rövanş mücadelesi başta olmak üzere Real Madrid, PSG ve Borussia Dortmund gibi devlerin sahne alacağı bu gece, futbolseverleri ekran başına toplayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var saat kaçta? Galatasaray’ın maçı bugün mü?
25.02.2026
saat ikonu 17:37
25.02.2026
saat ikonu 17:37

Bugün hangi maçlar var sorusu 25 Şubat maç programı ile netleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA ’nde son 16 turuna yükselecek takımlar bu akşam belirleniyor. İlk maçta elde ettiği 5-2'lik muazzam skor avantajıyla İtalya deplasmanına giden , Torino'da tur biletini cebine koymak için sahaya çıkacak. Sadece değil, basketbolda da Fenerbahçe Beko'nun Partizan’ı ağırlayacağı karşılaşmasıyla spor dolu bir gün bizleri bekliyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba günü futbol heyecanı zirveye ulaşıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sonuçlanacak. Galatasaray, deplasmanında kritik bir sınav verirken Real Madrid, PSG ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devleri de sahne alıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın İtalya deplasmanında Juventus ile oynayacağı dev maç, gecenin en çok aranan karşılaşması niteliğinde. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ve EuroLeague’de de önemli müsabakalar sporseverleri bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var saat kaçta? Galatasaray’ın maçı bugün mü?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

  • 20:45 – Atalanta – Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)
  • 23:00 – Juventus – Galatasaray (TRT 1)
  • 23:00 – Real Madrid – Benfica (TRT Tabii Spor)
  • 23:00 – Paris Saint-Germain – Monaco (TRT Tabii Spor 1)

Suudi Arabistan Pro Ligi

  • 22:00 – Al Fayha – Neom SC
  • 22:00 – Al Najma – Al Nassr (TRT Tabii Spor 2)
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var saat kaçta? Galatasaray’ın maçı bugün mü?

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün Galatasaray, ilk maçta elde ettiği 5-2’lik avantajın ardından rövanşta Juventus deplasmanına gidiyor. Juventus-Galatasaray maçı, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 biletini belirleyecek kritik 90 dakikalardan biri olacak.

