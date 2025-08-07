Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nde 'tamam mı devam mı' maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda, yüksek tempolu ve sert karşılaşmalar özellikle dikkat çekti.
Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 0-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0
Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3
Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye): 2-1