Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı: Enfes frikik golü!

02 Ekim 2024 02:36 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 02:36

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci hafta mücadelesinde Inter ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, maçın ilk golünü attı. Harika bir frikik golüne imza atan Çalhanoğlu, Inter'e puan kazandırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi​ Lig aşamasının ikinci haftası 9 maçla başladı. Inter​, Kızılyıldız’ı sahasında ağırladı ve mücadelenin 11. dakikasında 1-0 öne geçti. Inter'i öne geçiren gol, Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruştan attığı enfes bir vuruşla geldi.

Frikik kazanan İtalyan temsilcisinde, Hakan Çalhanoğlu​ topun başına geçerek mükemmel bir vuruşla skoru değiştirdi.

7 MAÇTA 2 GOL

Milli oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü Kızılyıldız’a atarken, toplamda bu sezon 7 maçta 2 gol kaydetmiş oldu.

Öte yandan karşılaşmanın sonunda, Inter rakibi Kızıl Yıldız'ı 4-0 mağlup etti.