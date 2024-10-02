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Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı: Enfes frikik golü!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
02 Ekim 2024 02:36 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 02:36

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci hafta mücadelesinde Inter ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, maçın ilk golünü attı. Harika bir frikik golüne imza atan Çalhanoğlu, Inter'e puan kazandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi​ Lig aşamasının ikinci haftası 9 maçla başladı. Inter​, Kızılyıldız’ı sahasında ağırladı ve mücadelenin 11. dakikasında 1-0 öne geçti. Inter'i öne geçiren gol, Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruştan attığı enfes bir vuruşla geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı: Enfes frikik golü! - 1. Resim

Frikik kazanan İtalyan temsilcisinde, Hakan Çalhanoğlu​ topun başına geçerek mükemmel bir vuruşla skoru değiştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı: Enfes frikik golü! - 2. Resim

7 MAÇTA 2 GOL

Milli oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü Kızılyıldız’a atarken, toplamda bu sezon 7 maçta 2 gol kaydetmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı: Enfes frikik golü! - 3. Resim

Öte yandan karşılaşmanın sonunda, Inter rakibi Kızıl Yıldız'ı 4-0 mağlup etti.

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Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
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