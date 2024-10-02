Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta 9 maçla başladı! İşte günün sonuçları

02 Ekim 2024 01:39 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 01:47

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta 9 maçla başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol attığı gecede Inter, Kızıl Yıldız'ı 4-0'la geçerken, Nuri Şahin'in çalıştırdığı B. Dortmund, Celtic'i 7 golle mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var

Avrupa​ futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta karşılaşmaları başladı. Günün 19.45 seansında Fransız ekibi Brest, Salzburg'u 4-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Stutgart ise Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı. Saat 22.00'de başlayan maçlarda ise gollü maçlar oynandı. Barcelona, Young Boys önünde 5 golle 3 puana ulaşırken, Manchester City de S. Bratislava'yı 4-0 mağlup etti.

HAKAN'DAN FRİKİK GOLÜ

İtalya'da Inter​ forması giyen Hakan Çalhanoğlu​, 11. dakikada serbest vuruştan fileleri havalandırdı. Milli futbolcunun golüyle 1-0 öne geçen Inter, 59. dakikada Arnautovic, 71'de Martinez ve 81'de de Taremi'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. İlk maçta Manchester City ile berabere kalan mavi-siyahlılar, puanını 4'e yükseltti.

NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND FARKLI KAZANDI

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı. Emre Can'ın 7. dakikada penaltıdan kaydettiği golle açılışı yapan sarı-siyahlılarda Karim Adeyemi hat-trick yapma başarısı gösterirken, Guirassy'nin iki, Nmecha'nın da bir golüyle rakibini 7-1 mağlup etti. Celtic'in tek golü Maeda'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Salzburg - Brest: 0-4

Stuttgart - Sparta Prag: 1-1

Inter - Kızıl Yıldız: 4-0

B. Dortmund - Celtic: 7-1

Barcelona - Young Boys: 5-0

B. Leverkusen - Milan: 1-0

Arsenal - PSG: 2-0

PSV - Sporting: 1-1

S. Bratislava - Manchester City: 0-4