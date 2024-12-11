Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay: Hakem gözyaşlarına boğuldu! Sebebi sonradan anlaşıldı

11 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:41

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Leipzig-Aston Villa maçında duygusal anlar yaşandı. Maçın bitimiyle birlikte yardımcı hakem Alessandro Giallatini gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan hakemi Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose teselli etmeye çalıştı. Giallatini'nin ağlama sebebi sonradan ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde 6. hafta heyecanı dün oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Geceye damga vuran olay ise Leipzig-Aston Villa maçında yaşandı. İngiliz ekibinin 3-2 kazandığı maçın ardından yardımcı hakem Alessandro Giallatini'nin gözyaşları sel oldu.

KENDİ DERDİNİ UNUTUP HAKEMİ TESELLİ ETTİ

Mücadeleden yenik ayrılan Alman ekibinin hocası Marco Rose ise kendi derdini unutup Giallatini'yi teselli etmeye çalıştı. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşayan Marco Rose, yardımcı hakem Alessandro Giallatini'nin ağladığını fark ederek yanına gitti. Rose, İtalyan hakeme sarılarak teselli verdi.

HAKEMİN NEDEN AĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Alessandro Giallatini'nin ağlamasının sebebi ise daha sonradan anlaşıldı. Alman basınından Bild'e konuşan Leipzig​'in hocası Marco Rose, "Ona neler olduğunu sordum. 49 yaşında olduğunu ve bugün son maçına çıktığını söyledi. Kendisine bir forma hediye ettik" ifadelerini kullandı. Alman çalıştırıcı, Giallatini'yi tebrik ettiğini ve ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini söyleyerek kendisini teselli ettiğini belirtti.

2013'ten bu yana FIFA kokartı takan Alessandro Giallatini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.