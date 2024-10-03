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Şampiyonlar Ligi'nde milliler yıldızlaştı! Benfica, Kerem ve Orkun'la farka koştu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ekim 2024 02:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 02:25
Şampiyonlar Ligi&#039;nde milliler yıldızlaştı! Benfica, Kerem ve Orkun&#039;la farka koştu

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Benfica ile Atletico Madrid karşılaştı. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü maçta birer gol sevinci yaşadı. Benfica maçı 4-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi​ ikinci hafta maçları oynandı. Benfica​ ile Atletico Madrid​ karşılaşmasında milli futbolcular Kerem ve Orkun'la farka koştu. 4-0 Benfica'nın kazandğı maçta  Kerem Aktürkoğlu 13. dakikada takımını öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde milliler yıldızlaştı! Benfica, Kerem ve Orkun'la farka koştu - 1. Resim

İkinci yarıda 52. dakikada Di Maria penaltıdan gol kaydetti. 75. dakikada Bah farkı açarken; 84. dakikada penaltıyı gole çeviren Orkun Kökçü maça son noktayı koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde milliler yıldızlaştı! Benfica, Kerem ve Orkun'la farka koştu - 2. Resim

Benfica'da milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada yerini Beste'ye bıraktı. Orkun Kökçü ise 86. dakikada yerini Barreiro'ya bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde milliler yıldızlaştı! Benfica, Kerem ve Orkun'la farka koştu - 3. Resim

Benfica bu sonuçla birlikte puanını 2 maç sonunda 6'ya yükseltti. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı. 

Benfica, Devler Ligi'nde 3. haftada sahasında Feyenoord ile karşılaşacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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