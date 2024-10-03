Şampiyonlar Ligi'nde milliler yıldızlaştı! Benfica, Kerem ve Orkun'la farka koştu
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Benfica ile Atletico Madrid karşılaştı. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü maçta birer gol sevinci yaşadı. Benfica maçı 4-0 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları oynandı. Benfica ile Atletico Madrid karşılaşmasında milli futbolcular Kerem ve Orkun'la farka koştu. 4-0 Benfica'nın kazandğı maçta Kerem Aktürkoğlu 13. dakikada takımını öne geçirdi.
İkinci yarıda 52. dakikada Di Maria penaltıdan gol kaydetti. 75. dakikada Bah farkı açarken; 84. dakikada penaltıyı gole çeviren Orkun Kökçü maça son noktayı koydu.
Benfica'da milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada yerini Beste'ye bıraktı. Orkun Kökçü ise 86. dakikada yerini Barreiro'ya bıraktı.
Benfica bu sonuçla birlikte puanını 2 maç sonunda 6'ya yükseltti. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.
Benfica, Devler Ligi'nde 3. haftada sahasında Feyenoord ile karşılaşacak.