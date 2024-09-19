Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin'in Dortmund'u galibiyetle başladı: İşte günün sonuçları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber

19 Eylül 2024 02:59 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 03:08

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün oynanan 6 karşılaşma ile hız kesmeden sürdü. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, deplasmanda Club Brugge'yi mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise deplasmanda Manchester City ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nin ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı. Günün ilk maçında, 60 yıl aranın ardından bu sezon Devler Ligi'nde boy gösteren İtalyan ekibi Bologna, konuk ettiği Ukrayna'nın Shaktar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Diğer bir karşılaşmada ise Çekya'nın Sparta Prag, evinde Avusturya temsilcisi Salzburg’u 3-0 mağlup etti. BORUSSİA DORTMUND 3 GOLLE 3 PUANI KAPTI Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunda final oynayan Borussia Dortmund, yeni sezona galibiyetle başladı. Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 76. ve 86. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Sezon başında Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin de ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı. MANCHESTER CITY İLE INTER YENİŞEMEDİ Günün en önemli maçında İngiliz temsilcisi Manchester City, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. 2022-2023 sezonunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında da karşılaşan iki takım, yeni sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldı. FERDİ'DEN İLK GOL Öte yandan Brighton, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 3-2 mağlup ederken 82. dakikada oyuna dahil olan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada attığı golle takımını 3-1'lik üstünlüğe taşımayı başardı. Ferdi'nin golüyle rahatlayan Brigton, 90+1. dakikada yediği gole rağmen 3-2 ile turladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle: 19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk: 0-0 19.45 Sparta Prag - Salzburg: 3-0 22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-3 22.00 Celtic - Slovan Bratislava: 5-1 22.00 Manchester City - Inter: 0-0 22.00 Paris Saint-Germain - Girona: 1-0 İlgili Haberler Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar belli oldu Galatasaray, PAOK ile anlaşma sağladı: "Resmi açıklama bekleniyor"