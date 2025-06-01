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 | Burak Ayaydın

Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası: 7 futbolcuyla listeye girdiler!

PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi, turnuvaya resmen damga vurdu. Avrupa şampiyonu PSG'den, tam 7 futbolcu en iyi 11'e seçildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası: 7 futbolcuyla listeye girdiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 21:38

PSG için Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte ödüller gelmeye devam ediyor. PSG'nin finalde Inter'i 5-0 yenmesinin ardından, Fransız ekibinden tam 7 futbolcu turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası: 7 futbolcuyla listeye girdiler!

PSGLİ YILDIZLAR SEZONA DAMGA VURDU

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'inde PSG'den Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Dembele, Doue, Hakimi yer alırken; ayrıca Barcelona'dan Raphinha ve Yamal, Inter'den Bastoni ve Arsenal'den ise Declan Rice kadroya girdi. Son olarak da PSG, oynadığı oyunla birlikte tüm takımları domine etti.

PSG'NİN FİNAL GOLLERİNİ KİMLER ATMIŞTI?

Fransız devi; Inter'i 5-0 ile geçerken, goller ise Hakimi, Doue (2), Kvara ve Mayulu'dan geldi.

Sıkça Sorulan Sorular

PSG BÜYÜK ZAFERİ HANGİ HOCAYLA YAŞADI?
Yıllardır bir türlü ŞL kazanamayan Paris, Luis Enrique yönetiminde mutlu sona ulaştı.
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ETİKETLER
#psg
#psg
#2025 Şampiyonlar Ligi
#Sezonun en iyi 11'i
#Spor
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