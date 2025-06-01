Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası: 7 futbolcuyla listeye girdiler!

PSG için Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte ödüller gelmeye devam ediyor. PSG'nin finalde Inter'i 5-0 yenmesinin ardından, Fransız ekibinden tam 7 futbolcu turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.

PSGLİ YILDIZLAR SEZONA DAMGA VURDU

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'inde PSG'den Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Dembele, Doue, Hakimi yer alırken; ayrıca Barcelona'dan Raphinha ve Yamal, Inter'den Bastoni ve Arsenal'den ise Declan Rice kadroya girdi. Son olarak da PSG, oynadığı oyunla birlikte tüm takımları domine etti.

PSG'NİN FİNAL GOLLERİNİ KİMLER ATMIŞTI?

Fransız devi; Inter'i 5-0 ile geçerken, goller ise Hakimi, Doue (2), Kvara ve Mayulu'dan geldi.