Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası: 7 futbolcuyla listeye girdiler!

İstanbul
PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi, turnuvaya resmen damga vurdu. Avrupa şampiyonu PSG'den, tam 7 futbolcu en iyi 11'e seçildi.
PSG için Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte ödüller gelmeye devam ediyor. PSG'nin finalde Inter'i 5-0 yenmesinin ardından, Fransız ekibinden tam 7 futbolcu turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'inde PSG'den Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Dembele, Doue, Hakimi yer alırken; ayrıca Barcelona'dan Raphinha ve Yamal, Inter'den Bastoni ve Arsenal'den ise Declan Rice kadroya girdi. Son olarak da PSG, oynadığı oyunla birlikte tüm takımları domine etti.
Fransız devi; Inter'i 5-0 ile geçerken, goller ise Hakimi, Doue (2), Kvara ve Mayulu'dan geldi.