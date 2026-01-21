Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Galatasaray’ın listedeki yeri

Şampiyonlar Ligi her yıl milyonlarca futbol severi heyecana boğuyor. 2025-2026 sezonunun lig aşamasının sonuna yaklaşılırken, sarı kırmızılı temsilcimiz de elemelere katılabilmek için sahada ter dökmeye devam ediyor. Heyecan hız kesmeden devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları da belli oldu. Galatasaray’ın listedeki yeri de oldukça dikkat çekti…