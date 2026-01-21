Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Galatasaray’ın listedeki yeri

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi her yıl milyonlarca futbol severi heyecana boğuyor. 2025-2026 sezonunun lig aşamasının sonuna yaklaşılırken, sarı kırmızılı temsilcimiz de elemelere katılabilmek için sahada ter dökmeye devam ediyor. Heyecan hız kesmeden devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları da belli oldu. Galatasaray’ın listedeki yeri de oldukça dikkat çekti…
Şampiyonlar Ligi’nde yer alan her bir takım birbirinden kıymetli oyunculara kadrosunda yer veriyor. Rekor bonservislerle takımlara dahil olan futbolcular da başarıdan başarıya koşuyor. Transfermarkt da yer alan bilgiler ışığında da Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları tek tek listelendi. İşte takımların milyarlarca euroya ulaşan değerleri…
36 – KAIRAT ALMATY – 14,93 MİLYON EURO
35 – KARABAĞ – 28,65 MİLYON EURO
34 – PAFOS – 30,08 MİLYON EURO
33 – BODO/GLIMT – 57,53 MİLYON EURO
32 – KOPENHAG – 74,85 MİLYON EURO
31 – UNION SG – 107,65 MİLYON EURO
30 – SLAVIA PRAG – 107,75 MİLYON EURO
29 – OLYMPIAKOS – 141,75 MİLYON EURO
28 – AJAX – 163 MİLYON EURO
27 – CLUB BRUGGE – 192,10 MİLYON EURO
26 – VILLARREAL – 263,80 MİLYON EURO
25 – PSV – 275 MİLYON EURO
24 – GALATASARAY – 287,35 MİLYON EURO
23 – ATHLETIC BILBAO – 303 MİLYON EURO
22 – BENFICA – 350,50 MİLYON EURO
21 – MONACO – 351,55 MİLYON EURO
20 – MARSILYA – 385 MİLYON EURO
19 – E.FRANKFURT – 394,40 MİLYON EURO
18 – LEVERKUSEN - 429,25 MİLYON EURO
17 – ATALANTA – 434,60 MİLYON EURO
16 – NAPOLI – 466,80 MİLYON EURO
15 – SPORTING LISBON – 470,50 MİLYON EURO
14 – DORTMUND – 502,90 MİLYON EURO
13 – JUVENTUS – 551,70 MİLYON EURO
12 – INTER – 670,30 MİLYON EURO
11 – ATLETICO MADRID – 526 MİLYON EURO
10 – NEWCASTLE UNITED – 711,55 MİLYON EURO
9 – TOTTENHAM – 873,50 MİLYON EURO
8 – BAYERN MUNIH – 980,95 MİLYON EURO
7 – LIVERPOOL – 1,04 MİLYAR EURO
6 – BARCELONA – 1,13 MİLYAR EURO
5 – CHELSEA – 1,17 MİLYAR EURO
4 – PSG – 1,19 MİLYAR EURO
3 – ARSENAL – 1,31 MİLYAR EURO
2 – MANCHESTER CITY – 1,31 MİLYAR EURO
1 – REAL MADRID – 1,35 MİLYAR EURO