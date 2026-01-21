Menü Kapat
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları açıklandı! İşte Galatasaray’ın listedeki yeri

Ocak 21, 2026 10:51
1
Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları

Şampiyonlar Ligi her yıl milyonlarca futbol severi heyecana boğuyor. 2025-2026 sezonunun lig aşamasının sonuna yaklaşılırken, sarı kırmızılı temsilcimiz de elemelere katılabilmek için sahada ter dökmeye devam ediyor. Heyecan hız kesmeden devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları da belli oldu. Galatasaray’ın listedeki yeri de oldukça dikkat çekti…

2
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde yer alan her bir takım birbirinden kıymetli oyunculara kadrosunda yer veriyor. Rekor bonservislerle takımlara dahil olan futbolcular da başarıdan başarıya koşuyor. Transfermarkt da yer alan bilgiler ışığında da Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları tek tek listelendi. İşte takımların milyarlarca euroya ulaşan değerleri…

3
KAIRAT ALMATY

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN EN DEĞERLİ TAKIMLARI

36 – KAIRAT ALMATY – 14,93 MİLYON EURO

4
KARABAĞ

35 – KARABAĞ – 28,65 MİLYON EURO

5
PAFOS

34 – PAFOS – 30,08 MİLYON EURO

6
BODO/GLIMT

33 – BODO/GLIMT – 57,53 MİLYON EURO

7
KOPENHAG

32 – KOPENHAG – 74,85 MİLYON EURO

8
UNION SG

31 – UNION SG – 107,65 MİLYON EURO

9
SLAVIA PRAG

30 – SLAVIA PRAG – 107,75 MİLYON EURO

10
OLYMPIAKOS

29 – OLYMPIAKOS – 141,75 MİLYON EURO

11
AJAX

28 – AJAX – 163 MİLYON EURO

12
CLUB BRUGGE

27 – CLUB BRUGGE – 192,10 MİLYON EURO

13
VILLARREAL

26 – VILLARREAL – 263,80 MİLYON EURO

14
PSV

25 – PSV – 275 MİLYON EURO

15
GALATASARAY

24 – GALATASARAY – 287,35 MİLYON EURO

16
ATHLETIC BILBAO

23 – ATHLETIC BILBAO – 303 MİLYON EURO

17
BENFICA

22 – BENFICA – 350,50 MİLYON EURO

18
MONACO

21 – MONACO – 351,55 MİLYON EURO

19
MARSILYA

20 – MARSILYA – 385 MİLYON EURO

20
E.FRANKFURT

19 – E.FRANKFURT – 394,40 MİLYON EURO

21
LEVERKUSEN

18 – LEVERKUSEN - 429,25 MİLYON EURO

22
ATALANTA

17 – ATALANTA – 434,60 MİLYON EURO

23
NAPOLI

16 – NAPOLI – 466,80 MİLYON EURO

24
SPORTING LISBON

15 – SPORTING LISBON – 470,50 MİLYON EURO

25
DORTMUND

14 – DORTMUND – 502,90 MİLYON EURO

26
JUVENTUS

13 – JUVENTUS – 551,70 MİLYON EURO

27
INTER

12 – INTER – 670,30 MİLYON EURO

28
ATLETICO MADRID

11 – ATLETICO MADRID – 526 MİLYON EURO

29
NEWCASTLE UNITED

10 – NEWCASTLE UNITED – 711,55 MİLYON EURO

30
TOTTENHAM

9 – TOTTENHAM – 873,50 MİLYON EURO

31
BAYERN MUNIH

8 – BAYERN MUNIH – 980,95 MİLYON EURO

32
LIVERPOOL

7 – LIVERPOOL – 1,04 MİLYAR EURO

33
BARCELONA

6 – BARCELONA – 1,13 MİLYAR EURO

34
CHELSEA

5 – CHELSEA – 1,17 MİLYAR EURO

35
PSG

4 – PSG – 1,19 MİLYAR EURO

36
ARSENAL

3 – ARSENAL – 1,31 MİLYAR EURO

37
MANCHESTER CITY

2 – MANCHESTER CITY – 1,31 MİLYAR EURO

38
REAL MADRID

1 – REAL MADRID – 1,35 MİLYAR EURO

