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 | Suat Vilgen

Şampiyonlar yurda döndü! Yusuf Dikeç ve arkadaşlarına çiçekli karşılama

Türkiye Milli Atıcılık Takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda kazandığı büyük zaferin ardından yurda döndü. Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve diğer milli sporcular çiçeklerle karşılandı.

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Şampiyonlar yurda döndü! Yusuf Dikeç ve arkadaşlarına çiçekli karşılama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 07:03
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 07:03

Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takım, ülke sıralamasında zirveye yerleşti. İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya dönen sporcular, Esenboğa Havalimanı’nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

"BÖYLESİ HEPİMİZ İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Başarı bekliyorduk ama böylesi hepimiz için sürpriz oldu. Tarihte ilkleri yaşadık; Avrupa’da 5 madalya kazanan ve şampiyon olan ilk kadın sporcu oldum. Karışık takımlarda da ilk kez şampiyon olduk. Bizim için unutulmaz bir turnuvaydı."

YUSUF DİKEÇ: HEDEFİMİZ 2028 LOS ANGELES

Şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ise takımın başarısının tesadüf olmadığını vurguladı: "Olimpiyat Oyunları’ndaki başarımızı perçinledik. Yoğun bir çalışma temposu içindeyiz ve üzerimizde büyük bir baskı vardı. Ancak bu zorlukları aşarak Türkiye’yi gururlandırdık. Şimdi rotamızı 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na çevirdik, hiç ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz."

KOCAKAYA: YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya da bu zaferin Türk atıcılığı için yeni bir dönemi başlattığını belirterek şunları söyledi: "Tarihte ilk kez Avrupa şampiyonu olduk. Bu, bizim için gurur verici bir tablo. Kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve en önemlisi sporcularımız büyük emek harcadı. Türkiye’de atıcılığı daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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